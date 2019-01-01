Что нужно знать про масштабный сбой в работе Facebook и Instagram

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13 и 14 марта в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. В первую очередь пострадали пользователи Западной Европы, а также США, передает ONLINE.UA со ссылкой на сервис Downdetector.

Отмечается, что проблемы с работой Instagram возникли у пользователей из Британии, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Венгрии, и России. Относительно Украины, то больше всего проблем с соцсетью в Киеве и Харькове.