Что нужно знать про масштабный сбой в работе Facebook и Instagram

Что нужно знать про масштабный сбой в работе Facebook и Instagram

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Фото: pixabay.com

13 и 14 марта в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. В первую очередь пострадали пользователи Западной Европы, а также США, передает ONLINE.UA со ссылкой на сервис Downdetector.

Отмечается, что проблемы с работой Instagram возникли у пользователей из Британии, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Венгрии, и России. Относительно Украины, то больше всего проблем с соцсетью в Киеве и Харькове.

С проблемами в работе Facebook столкнулись пользователи в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Австрии, Польши и России. Украинских пользователей сбой практически не задел.

Руководство соцсети Facebook заявляет, что работает над решением проблемы, которая вызвала глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.

"Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Но мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", — сказано в официальном обращении к пользователям.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что соцсеть Facebook вновь оказалась на грани громкого скандала из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Пользователи начали сомневаться в безобидности челенджа, подозревая, что флешмоб был запущен для того, чтобы научить алгоритм распознавать лица.

Источник: ONLINE.UA Теги: Facebook, Instagram, сбой, Интернет
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