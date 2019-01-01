Что нужно знать про масштабный сбой в работе Facebook и Instagram

13 и 14 марта в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. В первую очередь пострадали пользователи Западной Европы, а также США, передает ONLINE.UA со ссылкой на сервис Downdetector.
Отмечается, что проблемы с работой Instagram возникли у пользователей из Британии, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Венгрии, и России. Относительно Украины, то больше всего проблем с соцсетью в Киеве и Харькове.
С проблемами в работе Facebook столкнулись пользователи в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Австрии, Польши и России. Украинских пользователей сбой практически не задел.
Руководство соцсети Facebook заявляет, что работает над решением проблемы, которая вызвала глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.
"Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Но мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", — сказано в официальном обращении к пользователям.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что соцсеть Facebook вновь оказалась на грани громкого скандала из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Пользователи начали сомневаться в безобидности челенджа, подозревая, что флешмоб был запущен для того, чтобы научить алгоритм распознавать лица.