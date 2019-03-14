ООН приняла важное решение относительно пленных украинских моряков

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В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека впервые отмечается, что украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права (Ст. 4(А)(1) и 4(А)(4) Третьей Женевской конвенции и ст. 43 и 44 Дополнительного протокола i), 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и такими, что находятся под защитой Третьей Женевской конвенции. В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения. УВКПЧ напоминает, что с военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им необходимую медицинскую помощь", – говорится в документе.

Указано, что документ был опубликован на этой неделе и в нем излагается ситуация с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.