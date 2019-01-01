Президентские выборы 2019: как голосовать внутренним переселенцам и жителям временно оккупированных территорий

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В 2018 году ЦИК упростила процедуру смены места голосования для жителей временно оккупированных территорий. Процедура схожа с тем, кто голосует не по месту регистрации, передает ONLINE.UA.

Как объясняют представители комиссии, сделать это можно в любой день, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

"Согласно решению ЦИК, избиратели, которые прописаны на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Нужно также найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей. Прийти туда только с паспортом и написать заявление о просьбе временно изменить место голосования", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина отметила, что на этот раз президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов. Эксперт считает, что одной из причин такого "ажиотажа" является то, что осенью в 2019 году состоятся парламентские выборы.





