Соглашение Путина и Эрдогана оказалось на грани срыва: что случилось

Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Сочинские договоренности, которые были заключены между президентами Турции и России о перемирии в сирийском Идлибе, оказались на грани срыва из-за интенсивных обстрелов войск режима Башара Асада и его союзников. С данным заявлением выступил глава Управления гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф, передает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

Как известно, 10 октября 2018 года сирийская оппозиция отвела тяжелое оружие с Идлиба, но через некоторое время режим Асада и его союзники снова начали атаковать населенные пункты Идлиба, в которых нет никаких вооруженных группировок.

"За последние две недели в провинции в результате атак погибли 34 мирных жителя, в том числе 23 женщины и четверо детей. Ранения получил 131 мирный житель (23 женщины и 39 детей)", — говорит Юсуф.

Также он отметил, что ВВС режима Асада нанесли по Идлибу 32 удары. Кроме того, по указанному району был нанесен 961 артиллерийский и 34 ракетных удара.

"События в Идлибе полностью подрывают сочинские договоренности. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Снова возникла угроза того, что сирийские беженцы могут хлынуть в Европу", — сказал Юсуф.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать данную зону.