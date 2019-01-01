Порошенко решился на еще одно громкое увольнение

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского лидера 14 марта, передает ONLINE.UA.

Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года. С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности Главы Миссии Украины при НАТО.

По словам президента, работа Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства. Порошенко также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

На данный момент не известно, что стало причиной увольнения.

Служба внешней разведки – государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.