Нафтогаз: цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что с апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

По его словам, цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО. С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена получается на уровне, примерно, 8380 грн/тыс . кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.

"Мы уверены, что люди должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", — написал Коболев.

Глава Нафтогаза предложил Кабинету Министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения.

Чиновник добавил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.