Нафтогаз: цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что с апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.
По его словам, цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО. С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена получается на уровне, примерно,
8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.
"Мы уверены, что люди должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", — написал Коболев.
Глава Нафтогаза предложил Кабинету Министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения.
Чиновник добавил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин сделал громкое заявление по транзиту российского газа через Украину, уверив, что Россия сохранит его, несмотря на строительство "Северного
потока-2".