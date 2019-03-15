Курс валют на сегодня 15 марта - доллар подорожал, евро дешевеет

На пятницу, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 15 марта цена доллара США составит 26 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 18 копеек, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в четверг, 14 марта.

В четверг, 14 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.92/26.865 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.42/30.36 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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