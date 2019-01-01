На Донбассе украинские воины уничтожили боевую машину пехоты оккупантов

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Враг продолжает устраивать провокации на Донбассе. За прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Богдановка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия — вблизи поселка Майское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм — возле села Катериновка", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранили. Также уничтожено боевую машину пехоты боевиков БМП-1 .

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Напомним, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно. Оппозиционер также отметил, что о возврате Крыма речь не пойдет, пока в Кремле будет сидеть команда Путина.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.