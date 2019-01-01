Неизвестные устроили 2 ужасных теракта в Новой Зеландии - много погибших и раненых

Фото: 24tv.ua

В новозеландском городе Крайстчерч неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях — по предварительным данным, погибли более 20 человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New Zealand Herald.

Отмечается, что вооруженные люди вошли в соседние мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид около 13:45 по местному времени, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

Очевидцы утверждают, что на момент захвата в мечетях оставалось 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек. По меньшей мере 30 человек доставили в больницы.

"Нападавших было минимум двое. Считается, что один из них — австралиец, который написал манифест, в котором описал свои намерения и написал, что "это — террористический акт". Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию. Полиция просит жителей города по возможности не выходить на улицу. Комиссар полиции Майк Буш сообщил о задержании одного подозреваемого. По словам Буша, другие злоумышленники могут находиться в городе. Позже он заявил, что 4 человека находятся под стражей", — сказано в сообщении.