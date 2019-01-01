В США объяснили, что может полностью подорвать энергетическую безопасность Европы

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Президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри в ходе инаугурационной министерской встрече Трансатлантического партнерства и энергетического сотрудничества.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Украины в США.

Чиновник подчеркнул, что "Северный поток-2 " вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать ее публичные угрозы прекратить транзит газа территорией Украины.

"Игры в политику с поставкой энергии, проведение кибернетических атак и кампаний по дезинформации не является поведением ответственной нации. Российские усилия по оказанию давления на Европу теперь включают набор гибридных инструментов, которые используются для усиления влияния", — говорит министр.

По его словам, перечислинное включает в себя действия РФ по использованию коммерческих структур, часто через развитие инфраструктуры для распространения вредоносного влияния, дезинформации и политического принуждения.

"Северный поток-2 " и "Турецкий поток" и представляют эту динамику, что также включает в себя непрозрачную тактику в сфере гражданской ядерной энергетики", — подчеркнул министр.