"Не может быть и речи!": Эрдоган жестко ответил на претензии США

Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Анкара не намерена делать шаги назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 , несмотря на давление США. С таким жестким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ONLINE.UA со ссылкой на Haberturk.

По его словам, Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.