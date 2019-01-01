"Не может быть и речи!": Эрдоган жестко ответил на претензии США

"Не может быть и речи!": Эрдоган жестко ответил на претензии США

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Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Анкара не намерена делать шаги назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США. С таким жестким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ONLINE.UA со ссылкой на Haberturk.

По его словам, Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.

"Мы закончили с покупкой С-400. О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года", — говорит турецкий лидер.

Как известно, заключенный 2 года назад контракт на поставку Турции российских ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов на пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе жесткую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке американских ЗРК Patriot.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Турция, ракети, США, Реджеп Таип Эрдоган
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