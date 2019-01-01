"Не может быть и речи!": Эрдоган жестко ответил на претензии США

Анкара не намерена делать шаги назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов
По его словам, Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.
"Мы закончили с покупкой
С-400. О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года", — говорит турецкий лидер.
Как известно, заключенный 2 года назад контракт на поставку Турции российских ЗРК
Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии.