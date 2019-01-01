"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду выступил с громким заявлением

"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду выступил с громким заявлением

  |  Спорт   |   Читати українською
Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Легендарный футболист Криштиану Роналду анонсировал свое возвращение в национальную команду Португалии. Нападающий подчеркнул, что надеется сделать свой вклад в достижения сборной уже в ближайших матчах, передает ONLINE.UA со ссылкой на DAZN.

Как известно, Португалия стартует в квалификации на чемпионат Европы 2020 года поединком против команды Андрея Шевченко. Игра состоится 22 марта в Лиссабоне.

Стоит отметить, что после трансфера в "Ювентус" пятикратный обладатель "Золотого мяча" приостановил выступления за сборную Португалии. Эта пауза у Криштиану Роналду растянулась аж на восемь месяцев. Кроме того, Роналду оказался в центре нескольких громких скандалов.

В частности, его могут лишить престижных наград за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал". Также Криштиану Роналду обвиняется в деле об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году.

"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду выступил с громким заявлением (1)

Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой является капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. 10 июля 2018 года было официально объявлено о переходе 33-летнегопортугальца в состав итальянского «Ювентуса», с которым заключили 4-летний контракт. Трансферная сумма составила 100 миллионов евро, что стало рекордом для игроков старше 30 лет и самым дорогостоящим приобретением в истории итальянских клубов.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, Португалия, Ювентус, футбол
Новости других СМИ
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующего соперника
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующег...
В США арестовали Конора Макгрегора - первые подробности
В США арестовали Конора Макгрегора - первые под...
Известная американская спортсменка совершила самоубийство
Известная американская спортсменка совершила са...
Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых успешных женщин Украины
Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых у...
Непобедимый украинский боксер выиграл важный бой в США: опубликовано зрелищное видео
Непобедимый украинский боксер выиграл важный бо...
Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото
Известный футболист резал лезвием соперников во...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги