"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду выступил с громким заявлением

Легендарный футболист Криштиану Роналду анонсировал свое возвращение в национальную команду Португалии. Нападающий подчеркнул, что надеется сделать свой вклад в достижения сборной уже в ближайших матчах, передает ONLINE.UA со ссылкой на DAZN.

Как известно, Португалия стартует в квалификации на чемпионат Европы 2020 года поединком против команды Андрея Шевченко. Игра состоится 22 марта в Лиссабоне.

Стоит отметить, что после трансфера в "Ювентус" пятикратный обладатель "Золотого мяча" приостановил выступления за сборную Португалии. Эта пауза у Криштиану Роналду растянулась аж на восемь месяцев. Кроме того, Роналду оказался в центре нескольких громких скандалов.

В частности, его могут лишить престижных наград за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал". Также Криштиану Роналду обвиняется в деле об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году.