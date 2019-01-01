Кто устранит Путина от власти в РФ - политолог удивил неожиданным прогнозом

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Политический обозреватель Иван Яковина напомнил, что в Алжире состоялись массовые акции протеста против действующей власти. Президент Абделазиз Бутефлика, рейтинг которого еще недавно достигал 90%, сумел объединить против себя всю страну. По мнению эксперта, похожая судьба может ждать и главу Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Политолог отметил, что Бутефлика пользовался немалой популярностью, когда пришел к власти в Алжире. И потом он стал диктатором, отменил свободные выборы, раздал собственность своим друзьям и родственникам. После этого страна начала "гнить", то же самое сейчас происходит и в России.

По прогнозу Яковины, в результате таких действий власти в Алжире может произойти настоящая революция – по образцу Египта, Ливии или даже Сирии. Тогда те, кто сейчас держат страну под контролем, пожалеют о своих решениях.

"Я уверен: то, что сейчас происходит в Алжире, скоро начнется и в РФ. Путин слабеет, российского лидера устранит от власти его же окружение... И оно не захочет отказываться от своей власти в пользу реальной демократии, поэтому люди из окружения Путина столкнутся с лидерами уличных протестов. Ну а как будут развиваться события, узнаем впоследствии на примере Алжира, который действительно очень похож на Россию", – пояснил Яковина.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.