"Можем причинить серьезную боль": Трамп пригрозил Евросоюзу

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может причинить "достаточно серьезную" экономическую боль ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах, передает ONLINE.UA со ссылкой на Financial Times.

Стоит отметить, что Трамп уже не впервые жалуется на ЕС из-за трудностей во взаимодействии по вопросам торговли.

"Они не хотели вести переговоры с администрацией Обамы, они и до этого не хотели, честно говоря. Я не просто обвиняю президента Обаму, — сказал Трамп, — Если они с нами не разговаривают, мы сделаем то, что экономически будет достаточно тяжелым. Мы собираемся обложить тарифами много их продукции".

Что интересно, Евросоюз проводил длительные переговоры с администрацией Обамы о всеобъемлющем торговом соглашении, но они не были завершены до окончания каденции Обамы.

Сам Трамп заявляет, что США и ЕС пообещали начать торговые переговоры с целью снижения тарифов на промышленные товары, но переговоры оказались в тупике, потому что Вашингтон хочет включить к темам обсуждения сельское хозяйство, а этому противостоит Брюссель.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что членам Евросоюза и всем партнерам Вашингтона в Европе будет "слишком сложно" выполнить требование президента США Дональда Трампа.