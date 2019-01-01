"Решите эту проблему": Совет Европы выдвинул Украине новое требование

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Евросоюз призывает Украину решить проблему компенсаций украинцам по делу "Бурмич и другие", которое объединяет свыше 12 тысяч жалобщиков, что столкнулись с невыполнением решений в Украине. Об этом заявили в Комитете министров Совета Европы, передает ONLINE.UA.

По словам представителей СЕ, проблема компенсаций за неисполнение решений национальных судов является серьезной опасностью для уважения верховенства права и должна быть полностью решена. В комитете подчеркнули, что проблема требует внимания на самом высоком политическом уровне.

Также европейская элита выразила сожаление по поводу того, что так и не был принят законопроект, который устанавливает начальный механизм исполнения судебных решений о давних долгах.

"Данный законопроект не вносит существенного вклада в долгосрочное решение проблемы. Поэтому настоятельно призываем власти разработать комплексный законодательный пакет параллельно с принятием других практических мер, обеспечивающих автоматическое выполнение судебных решений", — говорят в СЕ.

Кроме того, комитет также призвал украинскую власть безотлагательно завершить свою работу с подсчета общей суммы задолженности, вытекающей из неисполненных решений.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен заявил, что украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах.