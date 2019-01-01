MARUV объяснила слова о поддержке России и Лазарева на Евровидении-2019

MARUV объяснила слова о поддержке России и Лазарева на Евровидении-2019

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MARUV (фото — скриншот відео)

Победительница украинского Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, которая после скандала отказалась ехать на песенный конкурс, впервые прокомментировала свои слова о поддержке участника от России Сергея Лазарева, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram певицы.

"Надо смотреть на номер, выступления всех. Но разумеется, из-за моего хорошего отношения к Сереже, тем более, у нас есть с ним классная, интересная совместная история, поэтому буду его поддерживать. Но, кроме этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", – уверяла певица.

Чуть позже Анна Корсун опубликовала пост, в котором отметила, что СМИ вырывают ее слова о поддержке России из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Поэтому, ситуация с Евровидением "каждого дня возвращаются к ней новыми заголовками, что приводят в ступор".

"Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос страны-4", где я участвовала 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы", — заявила MARUV.

Однако певица не дала конкретного ответа, за кого будет голосовать на песенном конкурсе.

MARUV объяснила слова о поддержке России и Лазарева на Евровидении-2019 (1)

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: MARUV, Евровидение 2019, Сергей Лазарев, РФ
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