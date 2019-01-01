Новое повышение цены на газ: в Кабмине хотят переговоров с МВФ

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Глава Кабмина Владимир Гройсман хочет инициировать "рабочую дискуссию" с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса целесообразности дальнейшего повышения цены на газ для населения. Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает ONLINE.UA.

"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он покупает дешевый газ. У нас есть предельная цена — 8550 грн за тысячу кубических метров. А они ("Нафтогаз" — ред.) говорят, что можно избежать дальнейших повышений [тарифов на газ для населения]... Поэтому я дам поручение "Нафтогазу" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, для того, чтобы урегулировать этот вопрос, опираясь на предложения "Нафтогаза", — заявил премьер.

По словам главы "Нафтогаза", цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО.

Как сообщал ONLINE.UA, НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.