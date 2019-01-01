Россия готовится к нападению: что сейчас происходит в Азовском море

Россия готовится к нападению: что сейчас происходит в Азовском море

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Фото: twitter.com

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном заседании комитета Европарламента заявил, что агрессивное поведение России в Керченском проливе и Азовском море направлено на то, чтобы убить экономику региона и создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря, передает ONLINE.UA.

Украинский дипломат напомнил о захвате российскими пограничниками и ФСБ украинских военных кораблей и экипажей. Тогда Москва не сообщала об официальном перекрытии Керченского пролива и закрыла проход под Крымским мостом своим танкером.

"Из перехваченной радиосвязи российских военных становится понятно, что вооруженная атака на украинские суда и захват моряков ВМС не были случайными или спонтанными. Поэтому, это нападение России является актом агрессии согласно определению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года", — отметил Макеев.

По его мнению, Кремль можно остановить только одним мирным способом – введением и усилением санкций, которые бьют по экономике РФ.

"Россия понимает только силу, и с ней нужно вести переговоры с позиции силы. Мы слышали, что слово "санкции", к сожалению, не популярно здесь в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию", — говорит дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, Азовское море, нападение, підготовка
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