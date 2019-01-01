Прозрели: треть россиян передумала называть аннексию Крыма "полезной"

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Согласно опросу фонда "Общественное мнение" число россиян, которые считают аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов, передает ONLINE.UA.

Указано, что доля тех, кто считает, что польза и вред тождественны, за четыре года выросло с 15 до 39 процентов. Также утверждается, что за три года число респондентов, уверенных, что "присоединение" нанесло ущерб, увеличилось с 5 до 7 процентов.

"При этом 14% заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России, 46% респондентов считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение России.Кроме того 35% отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну, а 28% россиян считают, что на экономике России аннексия Крыма отразилась благотворно", — сказано в сообщении.

По мнению 61% опрошенных "присоединения" Крыма никак не сказалось на международном положении РФ.

ФОМ проводил опрос 2-3 марта 2019 года. Было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.