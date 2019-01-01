Оставайтесь в форме: диетолог объяснила, на каком масле можно жарить

Оставайтесь в форме: диетолог объяснила, на каком масле можно жарить

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Фото: flickr.com

Если вы хотите оставаться в прекрасной физической форме, вам необходимо вообще отказаться от жарки, или же внимательно подойти к выбору масел. С такой рекомендацией выступила диетолог Екатерина Новикова, передает ONLINE.UA.

По ее словам, проблема всех масел – это их нестабильность. Отвлеклись, перегрели сковородку – и из полезного масла вы можете получить трансжиры. Последние приводят к возникновению онкозаболеваний.

"Главное отличие всех масел – это температура, при которой масло начинает кипеть и дымить (SMOKE POINT). Это температура, при которой масло превращается в трансжиры и высвобождает свои жирные кислоты.В рафинированных маслах эта точка самая высокая", — говорит диетолог. 

Эксперт отметила, что употребление рафинированного масла может привести к:

  1. Гормональным нарушениям.
  2. Ишемической болезни сердца.
  3. Атеросклерозу.
  4. Раку и другим тяжелым заболеваниям.

Рафинированные полиненасыщенные масла, такие как льняное, подсолнечное, конопляное, кунжутное – очень неустойчивые. Их диетолог советует добавлять в салат и употреблять сырыми.

Рейтинг масел с температурой точки кипения
5) Оливковое масло Extra Vergin — 160 градусов (это слишком мало для жарки)

4) Кокосовое масло – 177 градусов (тоже не подходит для жарки)

3) Масло Гхи топлена сливочная – 252 градусов.

2) Горчичное масло – 254 градуса.

1) Масло авокадо – 270 градусов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки. Это подтверждают результаты исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Источник: ONLINE.UA Теги: олія, жарка, диета, похудение
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