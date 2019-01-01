Это нужно знать всем: как количество сна влияет на кожу

Это нужно знать всем: как количество сна влияет на кожу

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Фото: flickr.com

Дерматолог Кристина Копельчук отмечает, что достаточно две ночи подряд поспать меньше 7 часов, чтобы выглядеть не так привлекательно, передает ONLINE.UA.

По ее словам, у невыспавшегося человека резко снижается выработка гормона роста, который необходим для процесса восстановления. Кожа образует новый коллаген именно ночью. Соответственно, меньше сна-меньше коллагена-больше морщин.

"Во время сна кровь приливает к лицу и кровоснабжения клеток улучшается-получаем здоровый и сияющий вид лица. Та же история и с темными кругами под глазами – неправильное кровоснабжение.И с волосами то же самое. От недосыпания, плохого кровоснабжения страдает и кожа головы. Как следствие-слабое и ломкие волосы", — пояснила дерматолог.

Она также подчеркнула, что ночью клетки кожи восстанавливаются активнее, потому что им не нужно заниматься защитой от свободных радикалов или ультрафиолетовых лучей.

Как сообщал ONLINE.UA, известный американский пластический хирург Энтони Юн убежден, что правильное питание может полностью заменить косметические кремы и инъекции. Он отметил, что пища может влиять на появление морщин, на степень упругости, эластичности и ее склонность к загару.

Источник: ONLINE.UA Теги: сон, шкіра, отдых, дерматология
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