Превзошел сам себя: новинка от Илона Маска ошеломила мир

Превзошел сам себя: новинка от Илона Маска ошеломила мир

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Ілон Маск (фото — flickr.com)

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск представил новый электромобиль Model Y, который стал пятым детищем Tesla. Ключевые особенности внедорожника с электродвигателем – большой запас хода, значительная динамика и широкий выбор модификаций, передает ONLINE.UA со ссылкой на 4PDA.

Указано, что компактный кроссовер построен на той же платформе, что и представленный ранее седан Model 3. Во время презентации компания представила "дальнобойную" версию электромобиля с запасом хода в 300 миль (482 километра) стоимостью 47 000 долларов.

Превзошел сам себя: новинка от Илона Маска ошеломила мир (1)

Tesla также анонсировала выпуск полноприводной версии с двумя двигателями за 51 000 долларов и "заряженную" модификацию с увеличенной максимальной скоростью, которая обойдется покупателям в 60 000 долларов.В зависимости от версии, разгон до 60 миль в час (96,56 км / ч) займет у Tesla Model Y от 3,5 до 5,9 секунды, максимальная скорость составит от 193 до 241 км / час.

"Он имеет функциональность внедорожника, но будет ездить как спортивный автомобиль. Это будет самый безопасный внедорожник среднего размера". – заявил Илон Маск.

Старт продаж новинок начнется осенью 2020 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли.

Источник: ONLINE.UA Теги: Илон Маск, Model Y, электрокар, Tesla
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