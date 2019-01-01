Превзошел сам себя: новинка от Илона Маска ошеломила мир

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск представил новый электромобиль Model Y, который стал пятым детищем Tesla. Ключевые особенности внедорожника с электродвигателем – большой запас хода, значительная динамика и широкий выбор модификаций, передает ONLINE.UA со ссылкой на 4PDA.

Указано, что компактный кроссовер построен на той же платформе, что и представленный ранее седан Model 3. Во время презентации компания представила "дальнобойную" версию электромобиля с запасом хода в 300 миль (482 километра) стоимостью 47 000 долларов.