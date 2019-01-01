"Украина должна возместить потери Крыма": у Путина шокировали наглым заявлением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власть Украины должна возместить оккупированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики" украинской власти. С таким абсурдным требованием он выступил в оккупированном Симферополе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Кроме того, политик цинично добавил, что Украина обошлась с Крымом "очень непорядочно".

"Нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушили экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", — сказал Володин.

По его мнению, необходимо поручить профильным комитетам Госдумы проанализировать, посчитать, сколько "потеряла экономика Крыма" из-за Украины.

"Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", — заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что этим следует заняться безотлагательно.

На этом одиозный чиновник не остановился и подчеркнул, что следует изучить вопрос об "ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма".

"Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, то долги на Евросоюз перейдут", — заявил Володин.

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