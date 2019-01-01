В ЦИК объяснили, почему видеонаблюдения на выборах президента не будет

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Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законом, передает ONLINE.UA.

"Один из тех вопросов, который вызывает улыбку и на который уже надоело отвечать, но отвечаю. Этакие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому этого видеонаблюдения не будет", — сказал он.

Кроме того, он вспомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти миллиард гривен, однако это было совершенно неэффективно.

"На это было потрачено 996 миллионов гривен, было куплено 32 тысячи с лихвой программно-аппаратных комплексов... Эта вся система была смонтирована, работала. В результате более 30 тысяч таких комплектов было произведено чуть более 180 тысяч мероприятий в систему – примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. Эффективность говорит сама за себя", — сказал заместитель председателя ЦИК.

По его словам, органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, которые им принадлежат и которых будут избирательные участки.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.