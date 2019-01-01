Дерматолог назвала 6 ужасных привычек, которые убивают вашу кожу

Дерматолог назвала 6 ужасных привычек, которые убивают вашу кожу

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Фото: likar.info

Дерматолог Светлана Якубовская назвала шесть самых вредных привычек, которые способны существенно ухудшить состояние вашей кожи, передает ONLINE.UA.

Во-первых, это привычка умываться мылом. По ее словам, любое мыло – крем-мыло, а также дегтярное, хозяйственное, детское – сушит кожу. При постоянном применении оно разрушает ее защитный слой. А это приводит к высыпаниям на коже, обезвоживанию и морщинам.

На второй позиции в антирейтинге — применение скрабов. Дерматолог советует навсегда забыть о скрабах, а также пилингах со скорлупой грецкого ореха, абрикосовыми косточками и др. Такие средства очень сильно травмируют кожу. Особенно это вредит владельцам проблемной кожи, ведь это только способствует распространению микробов по лицу.

Третья ужасная привычка — использовать спиртовые лосьоны или тоники. Средства, которые содержат спирт, не следует применять людям с сухой, чувствительной и обезвоженной кожей. Спирт в высоких концентрациях нещадно сушит кожу, убивает защитный слой. Прежде всего, это касается салицилового спирта.

На четвертой строчке — привычка не смывать мицелярную воду. Сейчас очень мало таких водичок, которые можно оставлять на коже. Как правило, большинство комбинированные. И их также лучше смыть.

Также нельзя самостоятельно выдавливать прыщи. Это просто бомба замедленного действия, даже если вы все сделали правильно! Лучше доверить свое лицо в этом вопросе грамотному косметологу.

И шестая серьезная ошибка — не использовать солнцезащитные средства. Средство SPF должен быть постоянно! Особенно оно актуально на море и для деток. Не пренебрегайте им и в другие поры года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, какой вкусный продукт способен защитить кожу от морщин.

Источник: ONLINE.UA Теги: шкіра, плохие привычки, Дерматолог, догляд
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