Экс-супруга Майкла Джексона призналась об отсутствии секса и искусственном оплодотворении

Бывшая жена Майлка Джексона, Дебби Роу, призналась, что никогда не имела секса с мужчиной, с которым состояла в браке с 1996 по 1999 год. А их дети – модель Пэрис Джексон и сын Майкл Джексон-младший родились в результате искусственного оплодотворения, а не от естественного контакта, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Стоит отметить, что после громкого скандала вокруг ленты "Оставляя Неверленд" (Leaving Neverland) про Майкла Джексона, в сети начало возникать все больше разговоров о его прошлом. Одной из тех, кто поделилась давними воспоминаниями, стала бывшая жена Джексона Дебби, которая заявила, что никогда не занималась сексом со своим мужем.

Женщина утверждает, что певец ее использовал как "инкубатор", поскольку она проходила процедуру искусственного оплодотворения.

"Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми. Это было очень технично", – шокировала сеть Роу.

Экс-супруга также предполагает, что дети Пэрис и Майкл могут быть не от певца, ведь во время оплодотворения могла использоваться сперма другого донора, а не Майкла. Вопрос сходства взрослых детей и Майкла Джексона уже давно ставилась под сомнение в прессе, ведь оба светлокожие, светловолосые и с голубыми глазами. Сейчас Пэрис Джексон 20 лет, а Майклу – 22.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее дочь Майкла Джексона Перис рассказала, как над ней надругались в несовершеннолетнем возрасте.