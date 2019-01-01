"Весеннее перемирие": боевики перебрасывают военную технику и боеприпасы в горячие точки на фронте

Координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил, что пророссийские оккупанты на Донбассе заметно уменьшили количество обстрелов и вооруженных провокаций в период объявленного "весеннего перемирия". Однако во время затишья боевики проводят мобилизационные тренировки, перебрасывают военную технику и боеприпасы в горячие точки на фронте, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что только за последнюю неделю с территории России были доставлены 1500 тонн горюче-смазочных материалов. А на железнодорожную станцию в Иловайске вообще прибыл эшелон в составе 21 вагона с артиллерийскими боеприпасами.

В районе Белого разведка зафиксировала перемещение артиллерийской батареи пушек-гаубиц, а также – переброску в сторону Алчевска.

Сразу на двух участках оккупанты оборудуют позиции для дополнительных огневых средств в районе на юг от Первомайска – позиции для минометов и станковых гранатометов, в районе Саханка на Мариупольском направлении – оборудования окопов и укрытий в второй линии.

Через Торез и Шахтерск оккупанты продолжают перебрасывать боеприпасы и снаряжение. Также через Шахтерск в сторону Донецка пророссийские боевики перебросили до 20-и единиц боевых бронированных машин.В район Дебальцево оккупанты перебросили подразделение 100-миллиметровых противотанковых пушек типа МТ-12 "Рапира".

Кроме того, Тымчук отметил, что в оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что вроде бы в конце мая между Украиной и РФ начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании нового договора о мирном решении проблемы Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "ихтамнеты" Путина подали жалобу в Международный суд за незаконное использование людей в военных целях.