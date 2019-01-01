Наконец стало известно, что спровоцировало обвал курса гривни

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"Укрзализныця" спровоцировала обвал курса гривны, купив валюту для погашения еврооблигаций на 175 миллионов долларов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Liga.net.

Как известно, гривна стремительно подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке в 27 грн за доллар, евро снова дороже 30 грн.

"Укрзализныця" должна была погасить бонды на 175 млн долларов до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты 13 и 14 марта.Чтобы поддержать гривну, НБУ даже пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал 80 млн долларов, 14 марта — около 30 млн долларов", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что с начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму 57,3 млн долларов — вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

"Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций", — пишет Liga.net.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.