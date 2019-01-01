"Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане - в США предупреждают о возможном насилии

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Партия "Национальный корпус" планирует провести 16 марта в Киеве на Майдане Независимости масштабную акцию "Свинарчуков Порошенко – за решетку!", которая направлена против коррупции в оборонной сфере Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу партии.

По предварительным данным, акция будет проходить без партийной символики и знамени. На Майдан приедут члены партии из ряда областей Украины. В "Нацкорпусе" также назвали свои требования, которые озвучат во время акции: Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.

Стоит отметить, что немного позже посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка.

"Украинская националистическая группировка планирует митинговать на Майдане Независимости (...). Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновениями с полицией. В этом районе ожидается скопление людей", – говорится в сообщении.

Посольство США рекомендует избегать толпы и следить за сообщениям в СМИ.

Как сообщал ONLINE.UA, в Государственном департаменте США заявили, что считают украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти.