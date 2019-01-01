Уйти нельзя остаться: чего хотят немцы от Ангелы Меркель

59% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные опроса ADR.
Отмечается, что в настоящее время 52% респондентов довольны или очень довольны работой Меркель. В течение прошлого года поддержка Меркель колебалась в пределах 44-57%. Ее поддержка даже выросла на два процента по сравнению с последним опросом в декабре.
Стоит отметить, что Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую 7 декабря вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического Союза (ХДС), также выступала за то, чтобы нынешняя канцлер сохранила свой пост до 2021 года.
В ноябре 2018 года Меркель заявила, что после многих лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) принял решение дать другим возможность "взять на себя ответственность". С данным заявлением она выступила во время официального визита в Украину.
Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", — сказала Меркель.
По ее словам, партия все еще имеет самую высокую поддержку в стране, однако результаты не оправдали ее ожиданий. Также канцлер назвала причины падения уровня поддержки политической силы, в частности, последние споры в своем блоке ХДС/ХСС относительно миграционной политики.
Как сообщал ONLINE.UA, канцлер Германии Ангела Меркель намерена оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг.