Уйти нельзя остаться: чего хотят немцы от Ангелы Меркель

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

59% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные опроса ADR.

Отмечается, что в настоящее время 52% респондентов довольны или очень довольны работой Меркель. В течение прошлого года поддержка Меркель колебалась в пределах 44-57%. Ее поддержка даже выросла на два процента по сравнению с последним опросом в декабре.

Стоит отметить, что Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую 7 декабря вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического Союза (ХДС), также выступала за то, чтобы нынешняя канцлер сохранила свой пост до 2021 года.

В ноябре 2018 года Меркель заявила, что после многих лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) принял решение дать другим возможность "взять на себя ответственность". С данным заявлением она выступила во время официального визита в Украину.