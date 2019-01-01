Данные анкетирования 2,5 млн украинцев показали, что Тимошенко лидирует на выборах президента, - заявление партии «Батькивщина»

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Сергей Соболев обратил внимание на то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря месяца свидетельствовали о том, что Юлия Тимошенко – первый и безоговорочный лидер. Победа Юлии Тимошенко на президентских выборах 31 марта несомненная – в первом туре ее поддерживают 31,68% граждан, а во втором – она уверенно выиграет у Владимира Зеленского и Петра Порошенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Униан".

Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейшего анкетирования за всю историю Украины, сообщает пресс-служба "Батькивщины". В течение февраля было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях, в каждом городе и селе. В результате были получены следующие данные: первое место – Юлия Тимошенко (31,68%), второе – Владимир Зеленский (20,96%), третье – Петр Порошенко (15,80%).

Во втором туре Юлия Тимошенко выиграет у Владимира Зеленского – 50,53% против 40,55% соответственно, а также у Петра Порошенко – 57,50% против 31,20%.

"Сегодняшние результаты, 31% у Юлии Тимошенко, – это фактически прогнозный опрос, который делает каждая соцкомпания. Единственная разница – это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование", – сказал во время пресс-конференции в Киеве заместитель Председателя фракции Сергей Соболев.

Он отметил, что подтверждением цифр, которые были получены в результате анкетирования, результаты 7 волн выборов в объединенных территориальных общинах. "Когда вы сравните с данными ЦИК по так называемым 7 волнах выборов, в которых были вовлечены свыше 4 млн избирателей, то вы увидите, что фактически эта цифра близка к той, которую обнародовала ЦИК.

Партия «Батькивщина» и наши кандидаты получили более 30% мест в местных объединенных общинах", – отметил политик. Сергей Соболев обратил внимание на то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря месяца свидетельствовали о том, что Юлия Тимошенко – первый и безоговорочный лидер. Однако, с началом предвыборной кампании, в опросах этих известных соцслужб, появились признаки грязных манипуляций – «первыми в рейтингах были и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко и другие кандидаты».

Именно поэтому «Батькивщина» решила презентовать данные анкетирования, которое она не раз проводила и результаты которого всегда подтверждаются официальными результатами выборов на сайте ЦИК.