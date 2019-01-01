Стало известно, будут ли снимать продолжение сериала "Друзья"

В последнее время в сети все чаще начали появляться слухи о продолжении популярного сериала "Друзья", однако автор идеи Марта Кауффман рассказала, почему этого не произойдет, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Rolling Stone.

Стоит отметить, что римейки или сиквелы к фильмам и сериалам, которые были на слуху в 1990-е и 2000-е набирают все большей популярности. Недавно стало известно, что "Беверли-Хиллз, 90210" получит продолжение, а позже сеть взорвал фейковый трейлер к сериалу "Друзья". Однако, как оказалось позже, это было смонтированное видео с других разных картин.

Фанаты сериала не скрывали разочарования, когда узнали, что продолжения не будет. Автор идеи Марта Кауфманн объяснила в интервью , почему именно не следует ожидать новую историю.

"Есть несколько причин. Во-первых, шоу про то время, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и нужно оставить все так, как есть, а не делать серию разочарований", — объясняет Марта Кауффман.

Как сообщал ONLINE.UA, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон посетила шоу The Late Late Show with James Corden. Красавица впервые призналась, что вместе с другими актрисами они хотели бы снять продолжение культового сериала "Друзья".