Стало известно, будут ли снимать продолжение сериала "Друзья"

В последнее время в сети все чаще начали появляться слухи о продолжении популярного сериала "Друзья", однако автор идеи Марта Кауффман рассказала, почему этого не произойдет, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Rolling Stone.
Стоит отметить, что римейки или сиквелы к фильмам и сериалам, которые были на слуху в
Фанаты сериала не скрывали разочарования, когда узнали, что продолжения не будет. Автор идеи Марта Кауфманн объяснила в интервью , почему именно не следует ожидать новую историю.
"Есть несколько причин. Во-первых, шоу про то время, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и нужно оставить все так, как есть, а не делать серию разочарований", — объясняет Марта Кауффман.
Как сообщал ONLINE.UA, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон посетила шоу The Late Late Show with James Corden. Красавица впервые призналась, что вместе с другими актрисами они хотели бы снять продолжение культового сериала "Друзья".