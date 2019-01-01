Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 марта на ONLINE.UA

На этой неделе особое внимание нужно уделить финансовому положению и улучшению материального благосостояния, поэтому придется много и напряженно работать на результат. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 18 по 24 марта 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Овен ♈

На этой неделе активные и трудолюбивые Овны будут вознаграждены за свою работу. Ваше финансовое положение значительно улучшится в середине недели, однако впереди Вас ждет отдых, на который придется потратиться.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Телец ♉

Кошелек Тельцов на этой неделе будет в безопасности, Вы с легкостью сможете правильно распланировать расходы, а на выходных возможно придется поработать, это спасет Вас от похода по магазинам и лишних затрат.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Близнецы ♊

Главными качествами близнецов на этой неделе должны быть: настойчивость и решительность, вместе с творческими идеями они принесут Вам прибыль и помогут забыть о проблемах с финансами. Это позволит представителям данного знака потратить больше.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Рак ♋

Старайтесь воздержаться от лишних эмоций на работе, чтобы избежать конфликтов, которые не пойдут Вам на пользу. Все финансовые вопросы лучше решать в середине недели, а встречи с деловыми партнерами перенесите на четверг.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Лев ♌

На этой неделе Львам нужно хорошенько поработать, это принесет достойную прибыль, финансы поступят ближе к концу недели, но не торопитесь тратить накопления, лучше подождать до среды, чтобы не переплатить.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Дева ♍

Девам на этой неделе лучше избежать крупных расходов. Мелкие покупки лучше сделать в начале недели, потом старайтесь обходить магазины стороной. На работе может сложиться напряженная ситуация, но не ведитесь на провокации и не начинайте ссор.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Весы ♎

В начале недели могут возникнуть финансовые трудности, а также задержка зарплаты, но это не повод конфликтовать с начальством, поскольку совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Ближе к концу недели Вам могут вернуть долг, старайтесь не все потратить.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Скорпион ♏

На этой неделе Вам можно довериться своей второй половинке даже в плане работы, дельный совет поможет в достижении цели. В четверг финансовое положение может улучшиться благодаря денежным поступлениям, а в пятницу есть шанс заключить выгодную сделку.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Стрелец ♐

Стрельцов в первой половине недели ждет благоприятное финансовое состояние, но во второй половине лучше воздержаться от крупных трат. До конца рабочей недели будьте осторожны, чтобы не оказаться обманутыми, но на выходных ждите денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Козерог ♑

Только близкие люди на этой неделе смогут помочь Козерогам преодолеть финансовые трудности. Предложения новой работы могут быть не такими хорошими, как кажутся на первый взгляд. Ситуация с деньгами улучшится до конца рабочей недели.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Водолей ♒

В начале этой недели Водолеев ждут финансовые трудности. Середина недели будет удачна для подписания важных договоров и даже смены места работы. В выходные будьте осторожны с деньгами, поскольку есть шанс потери или кражи.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года Рыбы ♓

Все важные рабочие дела отложите до конца рабочей недели, а к четвергу старайтесь как можно больше уделить внимания отдыха. Это поможет Вам продуктивно решать необходимые вопросы и улучшить материальное положение.