Курс валют на сегодня 16 марта - доллар не изменился, евро не изменился

На субботу, 16 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 16 марта цена доллара США составит 26 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 18 копеек.

В пятницу, 15 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.06/27.015 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.63/30.57 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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