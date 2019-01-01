В штабе ООС сообщили про массовые обстрелы украинских позиций

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Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается напряженной. Шестикратное нарушение режима прекращения огня было зафиксировано со стороны российских оккупационных войск в пятницу, 15 марта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противником было трижды использовано запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Так сообщается об обстрелах украинских войск снарядами из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, сообщается о двукратном обстреле дислокаций войск ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Обстрел велся из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, а также из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов-вблизи села Широкино.

Из штаба сообщили, что также оккупационные войска проявили активность в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Там дважды обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов в районе села Крымское.

Кроме того противником был применен противотанковый ракетный комплекс рядом с населенным пунктом Новозвановка, а также стрелковое оружие по позициям украинских защитников возле поселка городского типа Станица Луганская.

В штабе ООС отмечают отсутствие потерь в украинских позициях, в то же время по данным разведки были ликвидированы два боевика оккупационных формирований.

От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что по данным разведки, одного оккупанта были уничтожены, трое ранены. Таким образом, ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств.