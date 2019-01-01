Трамп показал Конгрессу США, что не шутит: наложено вето на важное решение

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В США впервые за время своего президентства Дональдом Трампом было наложено вето на решение Конгресса. Ранее правительственный орган США отклонил заявление американского президента о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны, передает ОNLINE.UA со ссылкой Associated Press

Данное действие поможет Трампу продемонстрировать свою приверженность к строительству стены между США и Мексикой, а также является фактическим подтверждением его противостоянию с Конгрессом.

Кроме того, прогнозируется, что вскоре Дональд Трамп наложит еще одно вето на решение Конгресса. Данный документ касался финиша поддержки США в борьбе коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Резолюцию приняли после трагической смерти журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, который был убит.

Ранее ОNLINE.UA повіломляв, что американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может нанести "достаточно серьезного" экономического боли ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.