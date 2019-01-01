Россию хотят лишить важной стратегической функции на заседаниях Совбеза ООН

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Российская Федерация может потерять право вето при обсуждениях во время заседания Совета безопасности ООН вопросов, связанных с российской оккупацией украинских территорий. Предложение было внесено заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей во время совещания Совбеза ООН, передает ONLINE.UA, ссылаясь на Радио Свобода.

Надо отметить, что заявление от украинского представителя была озвучена в пятницу, 15 марта на специальном заседании в Совете безопасности ООН, посвященной 5-летию российской аннексии Крыма.

«На наш взгляд, исполнение статьи 27 устава, в которой говорится, что член Совета безопасности, который является стороной в споре, должна воздержаться от голосования, так же актуален, как и было раньше. Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива о прекращении действия вето в контексте масштабных злодеяний – это шаг в правильном направлении, в общем контексте усилий для реформирования Совета безопасности. Если государство-агрессор не обладала правом вето, уже были бы миротворческие силы с полноценным мандатом Совета безопасности на всех оккупированных территориях, включая украинско-российскую границу», – заявил Кислица.

Представитель МИД Украины отметил, что чем меньше международное сообщество противостоит натиску России, тем более руководство этой страны ведет ее от международной системы прав и норм.

Ранее, как сообщал ONLINE.UA, в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека впервые отмечается, что украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными.