Путин пойдет на дно: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

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Известный астролог Влад Росс дал четкий прогноз о том, сколько президент России Владимир Путин сможет продержаться на своей должности. Астролог предрек грандиозные изменения, которые в Российской Федерации уже на подходе, передает ONLINE.UA, со ссылкой на Апостроф.

По прогнозу Росса глава Кремля находится в конце своей президентской карьеры, которая закончится с наступлением 2021 года.

Кроме того популярный астролог сообщил, что всю Россию в целом ожидают «векторные» изменения развития.

"Путин точно не дотянет дальше, чем 2021 год, потому что именно королевская комбинация звезд, которая меняет все тренды — Сатурн и Юпитер входят в зодиакальный знак Водолея, связанном с Россией, значит, стоит ожидать поворота стратегий, какого вектора развития страны. То есть после 21 декабря 2020 года путинский режим однозначно и бесповоротно упадет", — сказал он.

Однако Росс отметил еще одну тревожную деталь — Путин перед уходом предпримет серьезные попытки оккупировать новые территории Украины.

"2020 год опасный, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области к Крыму. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год. Но, я думаю, после 2021 года путинский режим уйдет. То есть нам осталось недолго ждать. В 2021 году я уже не вижу войны на Донбассе", — добавил Росс.

Как сообщал ранее ONLINE.UA , сочинские договоренности, которые были заключены между президентами Турции и России о перемирии в сирийском Идлибе, оказались на грани срыва через интенсивные обстрелы войск режима Башара Асада и его союзников. С данным заявлением выступил глава Управления гражданской обороны Ідліба Мустафа Хадж Юсуф.