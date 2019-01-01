Турция сделала заявление о Крыме, которое приведет Путина в ярость

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Турция категорически не признает полуостров Крым частью Российской Федерации и в дальнейшем не изменит свое мнение. Об этом сообщает пресс-служба ONLINE.UA, ссылаясь на Анадолу.

16 марта исполнилось ровно 5 лет со дня организацией Россией так называемого «референдума» в украинском Крыму, после которого последовала аннексия всего полуострова.

МИД Турции сделал по этому поводу заявление, приуроченное к годовщине оккупации украинской территории Российской Федерацией.

"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — отмечает в заявлении МИД Турции.

Кроме того, Анкара собирается и дальше уделять внимание положению крымских татар, которые в данный момент находятся на оккупированной территории, а так же тех, кто вынужден был покинуть свой дом и уехать жить на материк.

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свое историческое корни", — говорится в заявлении.

Как сообщал ONLINE.UA ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать такую зону.