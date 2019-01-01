Турция сделала заявление о Крыме, которое приведет Путина в ярость

Турция сделала заявление о Крыме, которое приведет Путина в ярость

  |  Политика   |   Читати українською
Фото:gogetnews.info

Турция категорически не признает полуостров Крым частью Российской Федерации и в дальнейшем не изменит свое мнение. Об этом сообщает пресс-служба ONLINE.UA, ссылаясь на Анадолу.

16 марта исполнилось ровно 5 лет со дня организацией Россией так называемого «референдума» в украинском Крыму, после которого последовала аннексия всего полуострова.

МИД Турции сделал по этому поводу заявление, приуроченное к годовщине оккупации украинской территории Российской Федерацией.

"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — отмечает в заявлении МИД Турции.

Кроме того, Анкара собирается и дальше уделять внимание положению крымских татар, которые в данный момент находятся на оккупированной территории, а так же тех, кто вынужден был покинуть свой дом и уехать жить на материк.

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свое историческое корни", — говорится в заявлении.

Как сообщал ONLINE.UA ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать такую зону.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, аннексия Крыма, РФ, Турция
Новости других СМИ
Путин пойдет на дно: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
Путин пойдет на дно: астролог назвал дату оконч...
Россию хотят лишить важной стратегической функции на заседаниях Совбеза ООН
Россию хотят лишить важной стратегической функц...
Курс валют на сегодня 16 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 16 марта - доллар не изме...
Трамп показал Конгрессу США, что не шутит: наложено вето на важное решение
Трамп показал Конгрессу США, что не шутит: нало...
Наконец стало известно, что спровоцировало обвал курса гривни
Наконец стало известно, что спровоцировало обва...
"Украина должна возместить потери Крыма": у Путина шокировали наглым заявлением
"Украина должна возместить потери Крыма&qu...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги