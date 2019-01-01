В центре Киева проходит масштабный митинг: к Майдану подтянули сотни силовиков

Фото:npu.gov.ua

Очередная акция протеста, организованная активистами "Национального корпуса" и "Нацдружини" проходит в эти минуты в центре Киева. Протестующие требуют сурового наказания всех причастных к циничных хищений "Укроборонпрома", передает ONLINE.UA по сообщению 24 канала.





Известно, что транспортное движение рядом расположенных улиц был перекрытие правоохранителями еще с утра.

По сообщению корреспондента телеканала, организаторы акции протеста утверждают, что на митинге собрались не менее 10 тыс. человек.

Как известно, первую акцию протеста по этому поводу лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий анонсировал заранее. Кроме того митинги, которые прошли неделей раньше, были организованы в нескольких городах и в ряде случаев привели к столкновению с полицией.

Как и на прошлой неделе, лозунг текущего митинга призывает украинскую власть сурово наказать участников коррупционного скандала на "Укроборонпрома".



Требования протестующих неизменны — их представители "Нацкорпуса" озвучивали на других подобных акциях, проведенных в нескольких городах Украины после громкого коррупционного скандала.

«Наши акции не являются драками или чем-то радикальным. Сегодня мы отправимся в Администрации Президента, где поставим все те же вопросы и требования: раскрыть коррупционную схему в оборонной сфере»,— отметил Александр Алферов, представитель "Нацкопуса".

По сообщению пресс-службы полиции Киева порядок в городе будут поддерживать на момент проведения митингов 3000 правоохранителей.

"В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства», — отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее ONLINE.UA повідомдяв о том, что партия "Национальный корпус" планирует провести 16 марта в Киеве на Майдане Независимости масштабную акцию "Свинарчуків Порошенко – за решетку!", которая направлена против коррупции в оборонной сфере Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу партии.