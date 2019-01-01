Россия обвинила Евросоюз в цинизме: за санкции придется ответить

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МИД Российской Федерации считает введение санкций Евросоюзом за инцидент в Керченском проливе примером "лицимерия и цинизма". Кроме того, в ведомстве отмечают, что данные действия международного сообщества является "недружественной акцией", на которую Россия непременно ответит, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

Как известно, Канада, Евросоюз, США, а теперь и Австралия ввели персональные санкции в отношении российских лиц после захвата российскими пограничниками украинских моряков и судов. Такое решение Совета ЕС не устроило российскую сторону. МИД России заявил о неуважении к праву России на обеспечение защиты госграницы, которую они не оставят без ответа.

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство России отметило солидарность ЕС с Киевом, которая по их словам несет "угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона".

Своим заявлением МИД РФ продемонстрировал возмущение российской стороной создание санкционным списков в отношении российских граждан и назвал это «грубой провокацией».

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал ONLINE.UA, Австралия ввела санкции против Российской Федерации в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. Таким образом, Австралия вошла в группу стран, куда входят Канада, ЕС и США, которые также со своей стороны ввели подобные санкции.