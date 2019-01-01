Волкер озвучил новую позицию США в отношении Крыма

Волкер озвучил новую позицию США в отношении Крыма

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Фото:flickr.com

Одним из постоянных союзников Украины в противостоянии российской оккупации полуострова Крым является США. Вашингтон в течение пяти лет официально поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитет, изменяет ONLINE.UA.

На странице американского посольства в Киеве в Facebook было опубликовано видео, в котором спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер подчеркнул жесткую позицию США в отношении Украины:

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу мы выразили четкую позицию — США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметил Уокер.

Как сообщал ONLINE.UA, Австралия ввела санкции против Российской Федерации в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. Таким образом, Австралия вошла в группу стран, куда входят Канада, ЕС и США, которые также со своей стороны ввели подобные санкции.

Источник: ONLINE.UA Теги: Курт Волкер, санкции против РФ, суверенитет
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