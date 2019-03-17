Курс валют на сегодня 17 марта - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 17 марта - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На воскресенье, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 марта цена доллара США составит 26 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 18 копеек.

В субботу, 16 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.06/27.015 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.63/30.57 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Турция сделала заявление о Крыме, которое приведет Путина в ярость
Турция сделала заявление о Крыме, которое приве...
Путин пойдет на дно: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
Путин пойдет на дно: астролог назвал дату оконч...
Россию хотят лишить важной стратегической функции на заседаниях Совбеза ООН
Россию хотят лишить важной стратегической функц...
Курс валют на сегодня 16 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 16 марта - доллар не изме...
Трамп показал Конгрессу США, что не шутит: наложено вето на важное решение
Трамп показал Конгрессу США, что не шутит: нало...
Наконец стало известно, что спровоцировало обвал курса гривни
Наконец стало известно, что спровоцировало обва...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги