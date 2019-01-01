Захватом Крыма руководил лично Путин, - Аксенов

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5-й годовщины аннексии Крыма, захват полуострова проходил под личным руководством президента РФ Владимира Путина. По его словам, Крым стал «частью РФ» благодаря мужеству его жителей и лично Путину, передает ONLINE.UA со ссылкой на Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честьгодовщины аннексии Крыма, захват полуострова проходил под личным руководством президента РФ Владимира Путина. По его словам, Крым стал «частью РФ» благодаря мужеству его жителей и лично Путину, передает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське

«Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужества крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ — законодательной, исполнительной — и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина», — рассказал Аксенов.

«На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться», — добавил он.

«Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной – Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично руководил этой операцией и лично принимал решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решение президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. Спасибо россиянам, спасибо силам спецопераций, всем, кто был здесь и принимал участие в обеспечении безопасности проведения референдума», — сказал «глава» Крыма.

Также Аксенов заявил, что во время захвата полуострова его жители знали, что Россия не даст обидеть их.

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