Захватом Крыма руководил лично Путин, - Аксенов

Захватом Крыма руководил лично Путин, - Аксенов

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Фото: pixabay.com
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, захват полуострова проходил под личным руководством президента РФ Владимира Путина. По его словам, Крым стал «частью РФ» благодаря мужеству его жителей и лично Путину, передает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.
 

«Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужества крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ — законодательной, исполнительной — и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина», — рассказал Аксенов.

«На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться», — добавил он.

«Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной – Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично руководил этой операцией и лично принимал решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решение президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. Спасибо россиянам, спасибо силам спецопераций, всем, кто был здесь и принимал участие в обеспечении безопасности проведения референдума», — сказал «глава» Крыма.

Также Аксенов заявил, что во время захвата полуострова его жители знали, что Россия не даст обидеть их.

Ранее ONLINE.UA сообщал о том, что известный астролог Влад Росс дал четкий прогноз о том, сколько президент России Владимир Путин сможет продержаться на своей должности.

Источник: Громадське Теги: Крым, Путин, Аксьонов
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