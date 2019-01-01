Штаб ООС: пришли плохие новости с Донбасса

Штаб ООС: пришли плохие новости с Донбасса

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Фото з відкритих джерел

Боевики продолжают устраивать провокации на Донбассе. За прошедшие сутки в зоне ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские опорные пункты из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Водяное и из минометов калибра 120 мм вблизи города Марьинка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено восемь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.Дважды из минометов 82-го калибра и дважды из противотанковых ракетных комплексов враг стрелял в районе населенного пункта Крымское.

Противотанковые ракетные комплексы боевики применили и вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Из минометов калибра 82 мм стреляли в районе населенного пункта Золотое-4.Также минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы враг применил возле поселка Новолуганское, из гранатометов различных систем стрелял вблизи населенного пункта Луганское.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив четверых оккупантов.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, ВСУ, боевики
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