В России наконец отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым

В России наконец отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский ресурс "РИА Крым".

"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация... Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться при власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.

Как известно, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть аннексированный Россией Крым сразу же после очередных президентских выборов.

"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина (президент РФ Владимира Путина – ред.), что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", — пояснил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, что захват полуострова произошло под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: госдума, РФ, Крым, Петр Порошенко
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