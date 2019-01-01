В России наконец отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский ресурс "РИА Крым".

"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация... Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться при власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.

Как известно, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть аннексированный Россией Крым сразу же после очередных президентских выборов.