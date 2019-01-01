В России наконец отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым

Незаконно избранный в Госдуму России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что Петр Порошенко не сможет вернуть Крым Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский ресурс "РИА Крым".
"Порошенко уже не один раз на протяжении пяти лет дает такие обещания. Это очередная профанация... Порошенко будет обещать все что угодно, чтобы сохраниться при власти любым способом. Не надо воспринимать его слова за чистую монету", – заявил Шеремет.
"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина (президент РФ Владимира Путина – ред.), что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", — пояснил он.
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