В МИД выступили за двойное гражданство для представителей украинской диаспоры

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за двойное гражданство для представителей украинской диаспоры. Об этом он заявил в эфире "Радио Культура" во время вручения премии "Women ir Arts Award", передает ONLINE.UA.

На замечание, что для украинской диаспоры из Канады, США, Чехии и других стран нет упрощенной процедуры получения гражданства в Украине или приобретения двойного гражданства, он ответил:

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы должны просто прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти. Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой-то бюрократии, бизнесе, но и также создавать современную украинскую культуру", – уточнил Климкин.

По его мнению, многие люди понимают нас, украинцев, через украинскую культуру.

"Они смотрят на нас, на нашу культуру и таким образом понимают, кто такие украинцы, почему Украина – это уникальная страна, почему она единственная способна бороться с Россией", – пояснил министр.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Климкин заявил, что Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, поэтому за безвиз украинцы могут не волноваться