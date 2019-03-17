Будет "референдум": в Меджлисе раскрыли планы Путина на оккупированный Крым

Представитель Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель заявила, что российская власть рассчитывает на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".
По ее словам, именно поэтому происходит интенсивное заселение Крыма россиянами параллельно с вынужденным отъездом оттуда украинцев и крымских татар.В Крым уже завезено от 500 до 800 тысяч россиян. Все для того чтобы, там никто уже не помнил и не вспоминал об Украине.
"Чтобы не осталось проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине. Особенно, чтобы не осталось активистов. Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором "референдуме",
– сказала Юксель.
По ее мнению, российская пропаганда это действо будет подавать так: первый "референдум" не признали, а сейчас будем договариваться с международным сообществом, с Украиной.
"Спросите у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, проведем другой "референдум", второй", – описала возможное поведение российских оккупантов член Меджлиса.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс — это большая ошибка Путина.