Будет "референдум": в Меджлисе раскрыли планы Путина на оккупированный Крым

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Представитель Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель заявила, что российская власть рассчитывает на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".

По ее словам, именно поэтому происходит интенсивное заселение Крыма россиянами параллельно с вынужденным отъездом оттуда украинцев и крымских татар.В Крым уже завезено от 500 до 800 тысяч россиян. Все для того чтобы, там никто уже не помнил и не вспоминал об Украине.