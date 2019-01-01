Эксперт объяснил, от чего на самом деле зависит расследование коррупции в "Укроборонпроме"

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что реальная перспектива расследования коррупции в "Укроборонпроме" проявится только после выборов. Но до выборов этот скандал полностью не утихнет.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"Правовая перспектива расследования по "Укроборонпрома" будет: зависеть от результатов президентских выборов. Если Порошенко останется президентом – одна линия развития событий. Будет новый президент – тогда дело попытаются использовать против Порошенко", – считает Владимир Фесенко.
По мнению эксперта, до выборов коррупционный скандал в "Укроборонпроме" противники Порошенко будут пытаться использовать. Эффект воздействия на общественное мнение сейчас сложно просчитать. Пока, говорит Фесенко, катастрофы для Порошенко не произошло. Но влияние может проявится во время голосования. Много украинцев колеблются с выбору телефонного. В том числе то, которые говорили социологам, что готовы поддержать Порошенко.
Как сообщал ONLINE.RU, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.