Эксперт объяснил, от чего на самом деле зависит расследование коррупции в "Укроборонпроме"

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что реальная перспектива расследования коррупции в "Укроборонпроме" проявится только после выборов. Но до выборов этот скандал полностью не утихнет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".