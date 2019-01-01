В оккупированном Крыму возникла новая экологическая проблема - первые подробности

В оккупированном Крыму возникла новая экологическая проблема - первые подробности

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Фото з відкритих джерел

В оккупированном Крыму работы по разработке песка из Нижне-Чурбаского хвостохранилища буквально "съели" часть дороги, которая ведет к городскому пляжу в Керчи. Каждый день дорога становится все меньше, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Керчь.ФМ".

Отмечается, что ранее в хвостохранилище хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат". Это делает разработку песка крайне опасной.

"На данный момент техники возле дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают груженные песком фуры. В обоих хвостохранилищах "спрятана вся таблица Менделеева", — сказано в сообщении.

Тем временем в ближайшем к хвостохранилища поселке Приозерное возросло количество хронических бронхо-легочных заболеваний.

В оккупированном Крыму возникла новая экологическая проблема - первые подробности (1)

Как сообщал ONLINE.UA, в оккупированной Керчи возникла массовая проблема — подвалы многоэтажек затоплены фекалиями. Так называемая "власть" оккупированного Крыма прониклась проблемой, в связи с чем в городе провели выездное совещание в главаря Крыма Сергея Аксенова.

Источник: Керчь. ФМ Теги: Украина, Крым, экологичная проблема, пісок
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